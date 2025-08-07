Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Tinos Regional Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Tinos Regional Unit, Grecia

Villa 6 habitaciones en Pyrgos, Grecia
Villa 6 habitaciones
Pyrgos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Número de plantas 3
En el lugar más privilegiado de Tinos, donde el sol ofrece el espectáculo más encantador, se…
$901,527
