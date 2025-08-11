Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thrapsano Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Thrapsano Municipal Unit, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Municipality of Minoa Pediados, Grecia
Villa
Municipality of Minoa Pediados, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en la isla de Creta. Desde las ventanas hay …
$302,968
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Thrapsano Municipal Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir