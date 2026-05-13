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Dúplex con Jardín en venta en Thira Regional Unit, Grecia

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Dúplex 8 habitaciones en Karterados, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Karterados, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Santorini – Propiedad de doble residencia, patio privado y silla de ruedas accesible – 1/6 P…
$97,910
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Parámetros de las propiedades en Thira Regional Unit, Grecia

con Terraza
Baratos
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