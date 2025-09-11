Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thira Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Thira Regional Unit, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Alopronia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Alopronia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 114 m²
Número de plantas 2
En venta 2 -casa de 114 metros cuadrados en Cícladas. La planta baja consta de un dormitorio…
$292,610
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Thira Regional Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir