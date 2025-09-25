Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo estudios en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Apartment for rent in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 300€ (Listing No 3066). An…
$352
por mes
Estudio en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Estudio
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
Caballo, DEOS: Estudio de nueva construcción de 30 metros cuadrados en la primera planta con…
$242
por mes
