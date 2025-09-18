Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Thesprotia Regional Unit, Grecia

Villa 1 habitación en Sivota, Grecia
Villa 1 habitación
Sivota, Grecia
Habitaciones 1
Área 390 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en Epiro. Hay una chimenea. Los propieta…
$1,76M
Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 300 metros cuadrados en una colina con vista al mar en Sivota, Thesprotia.Este…
$2,33M
Casa de campo 5 habitaciones en Filiates, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Filiates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. Semi-basement consta de un almacé…
$1,40M
Casa de campo 7 habitaciones en Plataria, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Plataria, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de 2 dormitori…
$760,786
Villa 8 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 8 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de 3 dor…
$2,72M
