  2. Grecia
  3. Thesprotia Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Thesprotia Regional Unit, Grecia

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
4 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Lista, Grecia
Casa 4 habitaciones
Lista, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 1
Descubra una excepcional casa en venta en la pintoresca zona de Lista, en el Municipio de Fi…
$58,194
Casa de campo 4 habitaciones en Neochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Neochori, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
En venta casa antigua 2-calle de 80 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de un d…
$152,157
Casa de campo 7 habitaciones en Plataria, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Plataria, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de 2 dormitori…
$760,786
Villa 8 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 8 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de 3 dor…
$2,72M
