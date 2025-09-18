Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Thesprotia Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Jardín

Casas con Jardín en Venta en Thesprotia Regional Unit, Grecia

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 300 metros cuadrados en una colina con vista al mar en Sivota, Thesprotia.Este…
$2,33M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Thesprotia Regional Unit

villas
casas de campo

Parámetros de las propiedades en Thesprotia Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir