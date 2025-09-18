Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Thesprotia Regional Unit, Grecia

Igoumenitsa Municipality
7
Filiates Municipality
3
Filiates Municipal Unit
3
Villa 1 habitación en Sivota, Grecia
Villa 1 habitación
Sivota, Grecia
Habitaciones 1
Área 390 m²
Número de plantas 2
Se vende villa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en Epiro. Hay una chimenea. Los propieta…
$1,76M
Casa 4 habitaciones en Lista, Grecia
Casa 4 habitaciones
Lista, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 1
Descubra una excepcional casa en venta en la pintoresca zona de Lista, en el Municipio de Fi…
$58,194
Villa en Neochori, Grecia
Villa
Neochori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
Para la venta de viviendas dilapidadas, casa de 2 plantas con una superficie de 80 metros cu…
$151,484
Villa en Filiates, Grecia
Villa
Filiates, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. La planta baja consta de una desp…
$1,40M
Villa en Plataria, Grecia
Villa
Plataria, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 340 metros cuadrados en Epirus. La primera pla…
$757,420
Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 300 metros cuadrados en una colina con vista al mar en Sivota, Thesprotia.Este…
$2,33M
Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. La primera planta consta de 3 do…
$2,72M
Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 390 m²
Piso 1/2
Venta villa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en Epirus. Las ventanas ofrecen vistas al m…
$1,76M
Casa de campo 4 habitaciones en Neochori, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Neochori, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
En venta casa antigua 2-calle de 80 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de un d…
$152,157
Casa de campo 5 habitaciones en Filiates, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Filiates, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. Semi-basement consta de un almacé…
$1,40M
Casa de campo 7 habitaciones en Plataria, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Plataria, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de 2 dormitori…
$760,786
Villa 8 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 8 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de 3 dor…
$2,72M
