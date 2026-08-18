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Hoteles en venta en Thesprotia Regional Unit, Grecia

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Hotel 330 m² en Mazarakia, Grecia
Hotel 330 m²
Mazarakia, Grecia
Área 330 m²
Venta hotel de 330 metros cuadrados en Epirus. El hotel tiene un nivel. Los propietarios de…
$247,949
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Grekodom Development
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Hotel 1 016 m² en Sivota, Grecia
Hotel 1 016 m²
Sivota, Grecia
Área 1 016 m²
Venta hotel de 1016 metros cuadrados en Epirus. El hotel tiene un nivel. Hay: aire acondici…
$1,42M
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