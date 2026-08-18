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Propiedades residenciales en venta en Thesprotia Regional Unit, Grecia

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Igoumenitsa Municipality
8
10 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Plataria, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Plataria, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
Venta Casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de 2 dormitori…
$767,461
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Casa en Plataria, Grecia
Casa
Plataria, Grecia
$167,914
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Casa de campo 4 habitaciones en Paramythia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Paramythia, Grecia
Dormitorios 4
Área 80 m²
En venta casa antigua 2-calle de 80 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de un d…
$103,902
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
$689,025
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Casa de campo 3 habitaciones en Filiates, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Filiates, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. Semi-basement consta de un almacé…
$741,524
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de 3 dor…
$2,74M
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Villa en Kastri, Grecia
Villa
Kastri, Grecia
$341,617
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Villa en Skorpiona, Grecia
Villa
Skorpiona, Grecia
$486,371
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Área 390 m²
Se vende villa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en Epiro. Hay una chimenea. Los propieta…
$1,77M
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Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Tipos de propiedades en Thesprotia Regional Unit

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Thesprotia Regional Unit, Grecia

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