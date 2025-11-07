Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Temenos Municipal Unit
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Temenos Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Heraklion, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Heraklion, Grecia
Habitaciones 2
Área 55 m²
For sale 1-storey house of 55 sq.meters in Crete. A view of the mountain, the forest ope…
$264,524
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Temenos Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir