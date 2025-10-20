Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Syros Regional Unit, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Kini, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kini, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Cyclades. Planta baja consta de 5 dormito…
$702,264
Casa de campo 4 habitaciones en Vari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Vari, Grecia
Habitaciones 4
Área 141 m²
Número de plantas 3
Amplia casa de 3 dormitorios con vista al mar en venta en Syros, Grecia Esta hermosa casa de…
$368,689
