Casas con piscina en Venta en Sporades Regional Unit, Grecia

Skopelos Municipality
8
Skiathos Municipality
4
Skopelos
4
Alonnisos Municipality
3
1 propiedad total found
Villa 7 habitaciones en Achladias, Grecia
Villa 7 habitaciones
Achladias, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 640 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 640 metros cuadrados en las Espóradas. La planta baja consta …
$2,34M
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
