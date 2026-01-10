Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Sporades Regional Unit, Grecia

Casa 4 habitaciones en Patitiri, Grecia
Casa 4 habitaciones
Patitiri, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Situado entre el encantador puerto de Patitiri y el pintoresco pueblo antiguo de Chora en la…
$792,448
Casa 2 habitaciones en Alikias, Grecia
Casa 2 habitaciones
Alikias, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Increible finca en la isla Skopelos rodeada de naturaleza pura. Skopelos se encuentra en las…
$314,649
Casa 4 habitaciones en Skopelos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Skopelos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 122 m²
Presentando una encantadora casa tradicional con vistas al mar en la hermosa isla de Skopelo…
$421,808
Casa 4 habitaciones en Skopelos, Grecia
Casa 4 habitaciones
Skopelos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 122 m²
Presentando una encantadora casa tradicional con vistas al mar en la hermosa isla de Skopelo…
$419,532
Casa 2 habitaciones en Alikias, Grecia
Casa 2 habitaciones
Alikias, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Amazing estate in Skopelos island surrounded by pure nature. Skopelos is located in the Spor…
$315,238
Villa 7 habitaciones en Achladias, Grecia
Villa 7 habitaciones
Achladias, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 640 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 640 metros cuadrados en las Espóradas. La planta baja consta …
$2,34M
Villa en Achladias, Grecia
Villa
Achladias, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 640 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas con una superficie de 640 metros cuadrados en la región de Sporady.…
$2,34M
Villa 3 habitaciones en Skiathos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Skiathos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
Villa 10 habitaciones en Skiathos, Grecia
Villa 10 habitaciones
Skiathos, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 640 m²
Número de plantas 3
La Villa está situada en la isla de Skiathos, Skiathos se encuentra a 255 kilómetros de Aten…
$2,20M
