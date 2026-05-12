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Adosados en la montaña en Venta en Spata, Grecia

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Spata, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Spata, Grecia
Dormitorios 4
Área 169 m²
Venta de maisonette de 169 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$279,828
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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