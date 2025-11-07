Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. South Aegean
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Terraza

Villas con Terraza en venta en South Aegean, Grecia

Municipality of Mykonos
25
Municipality of Rhodes
15
Municipality of Thira
5
Thira Municipal Unit
5
1 propiedad total found
Villa 2 habitaciones en Emporio, Grecia
Villa 2 habitaciones
Emporio, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 750 m²
Número de plantas 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
Agencia
Santorini Private Oasis
Idiomas hablados
English
