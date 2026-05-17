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Villas con piscina en venta en Sitia, Grecia

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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Dormitorios 3
Área 179 m²
Venta Villa frente al mar - Sitia, Creta Complejo de Villas de lujo con acceso directo al ma…
$2,15M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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