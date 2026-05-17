Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Sitia
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vistas al mar

Villas del mar en venta en Sitia, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Dormitorios 3
Área 179 m²
Venta Villa frente al mar - Sitia, Creta Complejo de Villas de lujo con acceso directo al ma…
$2,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 200 m²
Venta Villa de 2 plantas en Creta. La villa es de 200 m2, construida en 2019. También tiene …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 650 m²
Villa de lujo de 650 metros cuadrados en el centro de Sitia, cerca del puerto tradicional. S…
$944,567
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir