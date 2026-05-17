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Casas de campo del mar en venta en Sitia, Grecia

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Casa de campo 4 habitaciones en Sitia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Sitia, Grecia
Dormitorios 4
Área 378 m²
Se vende casa de 3 plantas de 378 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de un dor…
$1,77M
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Casa de campo en Sitia, Grecia
Casa de campo
Sitia, Grecia
Área 500 m²
Venta Casa de 1 plantas de 500 metros cuadrados en Creta. Una magnífica vista de la ciudad, …
$826,496
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