Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Jardín

Apartamentos de varios niveles con Jardín en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

Nikiti
6
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Casa de campo 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Número de plantas 1
$1,22M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 3
Se vende villa de 198 m² en Nikiti, en la península de Sithonia (Halkidiki). La villa tiene…
$633,183
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Piso 5
Kavala, Center: Apartment for sale 108 sq.m. facade located on the 5th floor of a building w…
$279,236
Dejar una solicitud
Ness Wii MarketNess Wii Market
Casa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 2
The complex of apartments and maisonettes is located in Kalyves village 300 meters to the be…
$269,214
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Número de plantas 4
Apartment I1 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$230,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English
Villa 8 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Villa 8 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Habitaciones 8
Área 3 000 m²
Número de plantas 2
$1,97M
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 149 m²
Piso 4/5
$1,69M
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 1/1
$371,777
Dejar una solicitud
VernaVerna
Casa de campo 8 habitaciones en Fourka, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Fourka, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Número de plantas 3
$466,228
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 5/5
For sale apartment of 58 sq.meters in Thessaloniki. The apartment is situated on the 5th flo…
$196,957
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 4 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 55 m²
Número de plantas 2
En venta: casa adosada de 55 m² en Metamorfosi, Sithonia. La planta baja incluye un salón co…
$209,778
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Sithonia Municipal Unit, Grecia

con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir