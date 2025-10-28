Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Dúplex

Dúplex en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

2 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 4 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Número de plantas 3
For sale: a two-level apartment of 75 m² in Nikiti, Sithonia (Halkidiki). The first level in…
$198,147
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Dúplex 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
A two-level apartment of 90 sq.m is for sale, located on the 1st and 2nd floors of a residen…
$308,876
Dejar una solicitud
