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Apartamentos con garaje en venta en Sithonia Municipal Unit, Grecia

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Nikiti
34
Neos Marmaras
21
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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 3/3
Disfrute de un lujoso apartamento reformado en Halkidiki, Grecia con increíbles vistas al ma…
$342,633
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
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Tipos de propiedades en Sithonia Municipal Unit

apartamentos de varios niveles
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Sithonia Municipal Unit, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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