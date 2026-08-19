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Hoteles en venta en Serres Regional Unit, Grecia

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Hotel 1 688 m² en Vyroneia, Grecia
Hotel 1 688 m²
Vyroneia, Grecia
Área 1 688 m²
Venta hotel con una superficie de 1688 metros cuadrados cerca de la ciudad de Serres. En la …
$1,36M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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