Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of South Athens
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

;
bienes raíces comerciales
4
Hotel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Hotel 2 200 m² en Municipality of Glyfada, Grecia
Hotel 2 200 m²
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 2 200 m²
Ubicación: Glyfada ( Southern Suburbs ) En el centro de la Riviera ateniense, a solo un resp…
$35,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 022 m² en Municipality of Kallithea, Grecia
Hotel 4 022 m²
Municipality of Kallithea, Grecia
Área 4 022 m²
Se ofrece a la venta en Atenas un hotel de superficie total de 4.022 metros cuadrados en tot…
$29,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 4 000 m² en Municipality of Kallithea, Grecia
Hotel 4 000 m²
Municipality of Kallithea, Grecia
Área 4 000 m²
Se vende hotel de 4000 metros cuadrados en Atenas. El hotel tiene un nivel. A la venta un ho…
$29,52M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 000 m² en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Hotel 1 000 m²
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 1 000 m²
Ofrecemos a la venta un hotel en Atenas con una superficie total de 1,000 metros cuadrados. …
$3,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir