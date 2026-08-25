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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Kifisia, Kefalonia: Alquilado RAILED y renovado Apartamento 130sq.m. en el edificio 1er piso…
$1 960
por mes
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