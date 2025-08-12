Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Regional Unit of North Athens
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Garaje

Apartamentos de varios niveles con garaje en venta en Regional Unit of North Athens, Grecia

1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 3/6
Apartamento en venta, planta: 3a, 4a (2 niveles), en la zona: Vrilissia - Centro. La zona de…
$536,020
Dejar una solicitud
