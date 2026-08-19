Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of Magnesia
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Regional Unit of Magnesia, Grecia

;
bienes raíces comerciales
4
Hotel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Hotel 864 m² en Kala Nera, Grecia
Hotel 864 m²
Kala Nera, Grecia
Área 864 m²
Venta de hotel en el pueblo turístico de la región de Pelion. El hotel de tres plantas tiene…
$1,02M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 830 m² en Makrinitsa, Grecia
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Grecia
Área 830 m²
En venta un hotel de 4 estrellas en Portaria, Pelion. El hotel está situado en el centro de …
$1,53M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 1 960 m² en Agios Dimitrios, Grecia
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Grecia
Área 1 960 m²
Código de propiedad: HPS4926 - Hotel FOR SALE in Afetes Agios Dimitrios for € 1.600.000 . Es…
$1,84M
Dejar una solicitud
Hotel 2 000 m² en Zagora, Grecia
Hotel 2 000 m²
Zagora, Grecia
Habitaciones 19
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Estoy emocionado de presentar una de las oportunidades más especiales en nuestro inventario:…
$2,48M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir