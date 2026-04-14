Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of Islands
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Casa

Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Regional Unit of Islands, Grecia

Municipality of Aegina
3
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. en Municipality of Aegina, Grecia
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina.
Municipality of Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 200 m²
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. It consists of…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Independent ground floor apartment in a detached house of 125 sq m. en Perdika, Grecia
Independent ground floor apartment in a detached house of 125 sq m.
Perdika, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento independiente en planta baja en una casa unifamiliar de 125 metros cuadrados, al…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina en Agia Marina, Grecia
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Stone house for rent with sea view 126 sq m in Agia Marina Aegina It has 3 bedrooms, livi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir