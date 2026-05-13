Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of Islands
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Regional Unit of Islands, Grecia

;
Municipality of Troizinia Methana
45
Municipal Unit of Troizinia
45
Municipality of Aegina
16
Municipality of Spetses
4
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Venta es una villa de piedra de alta calidad de 370 metros cuadrados en Aegina en la zona de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Regional Unit of Islands

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir