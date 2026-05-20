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Casas de campo en venta en Regional Unit of Evrytania, Grecia

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Agrafa Municipality
3
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3
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3 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$413,248
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Casa de campo 3 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta Casa de 1 planta de 95 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 3 dormito…
$148,244
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Casa de campo 2 habitaciones en Dytiki Frangista, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Dytiki Frangista, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta Casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de 2 dormit…
$354,213
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Evrytania, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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