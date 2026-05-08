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Estudios con piscina en venta en Regional Unit of Central Athens, Grecia

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Estudio 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/7
Estudio con una superficie de 24.9 metros cuadrados. en la cuarta planta en un complejo resi…
$143,436
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