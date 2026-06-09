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Apartamentos de varios niveles en venta en Regional Unit of Central Athens, Grecia

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Número de plantas 7
🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa | Centro de Atenas Descripción del Proyecto Ubica…
$386,303
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