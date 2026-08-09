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Villas en venta en Regional Unit of Boeotia, Grecia

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Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
4
Municipality of Orchomenos
4
Municipal Unit of Akrefnia
4
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9 propiedades total found
Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$818,915
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811,680
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 7
Área 460 m²
Venta villa de 4 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$814,689
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Área 1 000 m²
Venta en construcción villa de 1000 metros cuadrados en Attica. Una vista de la ciudad, el m…
$826,496
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 335 m²
Venta villa de 2 plantas de 335 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
Precio en demanda
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811,680
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Villa en Dilesi, Grecia
Villa
Dilesi, Grecia
Dormitorios 2
Área 298 m²
Se vende villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un ba…
$560,837
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Villa en Municipality of Orchomenos, Grecia
Villa
Municipality of Orchomenos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Levante Villas es una colección exclusiva de cinco villas de lujo situadas en la serena loca…
$811,680
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Villa en Arachova, Grecia
Villa
Arachova, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta villa de 3 plantas de 140 metros cuadrados en Arachova. Planta baja consta de 2 dormit…
$531,319
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Boeotia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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