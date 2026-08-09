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Adosados en Venta en Regional Unit of Boeotia, Grecia

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Municipality of Thiva
3
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5 propiedades total found
Adosado Adosado 4 habitaciones en Arachova, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Arachova, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta de maisonette de 175 metros cuadrados en Arachova. La maisonette tiene 3 niveles. Semi…
$224,335
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Dilesi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Dilesi, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224,335
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Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 170 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. La prime…
$277,467
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TekceTekce
Adosado Adosado en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado
Melissochori, Grecia
Área 270 m²
Casa adosada está en venta cerca de Lagonisi, Attica. La casa está en construcción. Consta d…
$336,502
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Melissochori, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Melissochori, Grecia
Dormitorios 3
Área 207 m²
Venta de maisonette de 207 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$433,910
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Boeotia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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