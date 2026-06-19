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Villas en la montaña en venta en Rafina, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Rafina, Grecia
Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 600 m²
Venta villa de 2 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,24M
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Villa en Rafina, Grecia
Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
En venta 3-almacén villa de 220 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un almac…
$554,933
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Villa en Rafina, Grecia
Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 386 m²
Se vende villa de 3 plantas de 386 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,42M
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