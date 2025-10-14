Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Rafina
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Rafina, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$234,088
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir