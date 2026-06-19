Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Rafina
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vista a la montaña

Adosados en la montaña en Venta en Rafina, Grecia

;
Adosado Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$413,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 7 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 7
Área 567 m²
Venta en maisonette de construcción de 567 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4…
$409,706
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 139 m²
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$403,802
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir