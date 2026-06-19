Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Rafina
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Rafina, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un baño, …
$625,776
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir