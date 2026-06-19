Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Rafina
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Rafina, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 505 m²
Se vende casa de 4 plantas de 505 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$708,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 1 habitacion en Rafina, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$2,60M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 395 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dor…
$968,181
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertInternational Property Alert
Casa de campo 9 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 9
Área 500 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dor…
$1,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 175 m²
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$531,319
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 8
Área 370 m²
Venta Casa de 2 plantas de 370 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 4 dormitori…
$814,689
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta Casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$619,872
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 360 m²
Se vende una villa de 2 plantas de 360 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$932,760
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 8
Área 260 m²
En venta 4-almacén villa de 260 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormit…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir