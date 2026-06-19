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Apartamentos en la montaña en venta en Rafina, Grecia

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1 habitación
4
2 habitaciones
8
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1er…
$377,827
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Grekodom Development
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la tercer…
$867,821
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Grekodom Development
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