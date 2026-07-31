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Apartamentos de varios niveles en venta en Pylaia Municipal Unit, Grecia

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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Número de plantas 3
En venta en Pylea, esta moderna maisonette completa ofrece un espacio interno total de 111.1…
$540,276
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Agencia
Vista Estate
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Parámetros de las propiedades en Pylaia Municipal Unit, Grecia

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