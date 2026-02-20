Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Preveza Regional Unit, Grecia

2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Nea Thesi, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Thesi, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/2
2 pequeñas maisonettes 60s.m con piscina 28s.m cada una en una parcela de 600m en el popular…
$317,197
Casa 3 habitaciones en Preveza Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Preveza Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Piso 1/1
Una única casa independiente de 71s.m justo en la playa cristalina de Alonaki (a solo 5 m) e…
$446,426
Parámetros de las propiedades en Preveza Regional Unit, Grecia

