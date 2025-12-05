Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Poros
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Poros, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Poros, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Poros, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/3
Casa adosada en venta con una superficie de 116 metros cuadrados en la península Peloponesa.…
$266,070
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Poros, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Poros, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$264,949
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir