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Apartamentos en venta en Polichnitos Municipal Unit, Grecia

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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Western Lesvos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Western Lesvos, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
En venta en construcción. Apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está …
$165,299
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Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Polichnitos Municipal Unit, Grecia

con Vistas al mar
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