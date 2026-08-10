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Hoteles en venta en Platanos, Grecia

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Hotel 256 m² en Platanos, Grecia
Hotel 256 m²
Platanos, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta hotel de 256 metros cuadrados en Creta. El hotel tiene 2 niveles. Planta baja consta d…
$531,319
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Hotel 1 734 m² en Platanos, Grecia
Hotel 1 734 m²
Platanos, Grecia
Área 1 734 m²
Venta hotel de 1734 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Los…
$944,567
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Hotel 3 370 m² en Platanos, Grecia
Hotel 3 370 m²
Platanos, Grecia
Área 3 370 m²
Venta hotel de 3370 metros cuadrados en Peloponnese Occidental. El hotel tiene un nivel. Los…
$2,13M
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