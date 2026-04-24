Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Platamonas
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Villas en la montaña en venta en Platamonas, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 335 m²
Se vende villa de 3 plantas de 335 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$495,898
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir