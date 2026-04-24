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Apartamentos en la montaña en venta en Platamonas, Grecia

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Apartamento 3 habitaciones en Platamonas, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 3
Área 99 m²
Venta apartamento de 99 metros cuadrados en la costa olímpica. El apartamento está situado e…
$227,877
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Grekodom Development
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Apartamento 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 110 m²
Venta viejo dúplex de construcción de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. El dúplex e…
$153,492
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