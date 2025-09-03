Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Plagiari, Grecia

9 propiedades total found
Villa 8 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 8 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 4 plantas de 440 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de un dor…
$1,29M
Villa 1 habitación en Plagiari, Grecia
Villa 1 habitación
Plagiari, Grecia
Habitaciones 1
Área 1 168 m²
Número de plantas 1
Venta de dos villas en una parcela de 11.570 metros cuadrados. La distancia entre las dos vi…
$2,57M
Villa 8 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 8 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción villa de 4 plantas de 600 metros cuadrados en los suburbios de Salónic…
$2,93M
Casa de campo 6 habitaciones en Plagiari, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 3
En venta 3 -casa de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano consta …
$1,23M
Casa de campo 1 habitación en Plagiari, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Plagiari, Grecia
Habitaciones 1
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se ofrece a la venta una casa de tres pisos de 270 pies cuadrados en los suburbios de Salóni…
$503,290
Villa 11 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 11 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 050 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 1050 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja …
$3,51M
Villa 8 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 8 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 435 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 435 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 3 dormit…
$1,40M
Villa 10 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 10 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 300 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 1300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja …
Precio en demanda
Villa 8 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 8 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$1,64M
