Casas en la montaña en Venta en Plagiari, Grecia

Casa de campo 7 habitaciones en Plagiari, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisóta…
$760,786
Villa 8 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 8 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 4 plantas de 440 metros cuadrados en Salónica. Semi-basement consta de un dor…
$1,29M
Villa 1 habitación en Plagiari, Grecia
Villa 1 habitación
Plagiari, Grecia
Habitaciones 1
Área 1 168 m²
Número de plantas 1
Venta de dos villas en una parcela de 11.570 metros cuadrados. La distancia entre las dos vi…
$2,57M
Casa de campo 1 habitación en Plagiari, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Plagiari, Grecia
Habitaciones 1
Área 173 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos 4 casas de campo en venta, cada casa de 173 metros cuadrados. Casa de tres plantas…
$362,837
Villa 8 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 8 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción villa de 4 plantas de 600 metros cuadrados en los suburbios de Salónic…
$2,93M
Adosado Adosado 7 habitaciones en Plagiari, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 270 metros cuadrados en los suburbios de Salónica .La casita tiene 3 nive…
$310,167
Casa de campo 4 habitaciones en Plagiari, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 2 plantas de 167 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$1,29M
Villa 8 habitaciones en Plagiari, Grecia
Villa 8 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótan…
$1,64M
Casa de campo 7 habitaciones en Plagiari, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Plagiari, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 410 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 410 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El sótano con…
$1,76M
